“Crescere in Comune”, Pietropaolo illustra il Piano di rigenerazione amministrativa: digitalizzazione, formazione e supporto per rafforzare i piccoli Comuni

“Come Regione stiamo pensando di utilizzare al meglio i fondi che abbiamo a disposizione per la crescita della capacità istituzionale, per fornire un reale supporto ai piccoli Comuni che hanno difficoltà, non solo finanziaria ma anche di personale”. Lo ha detto il vicepresidente e assessore alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, intervenendo all’iniziativa itinerante del ministero per la Pubblica Amministrazione “Facciamo semplice l’Italia. La parola ai territori” – che si è svolta, oggi, in Cittadella a Catanzaro, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del ministro, Paolo Zangrillo, e della sottosegretaria, Wanda Ferro – per illustrare il progetto “Crescere in Comune”, previsto dall’Accordo di Partenariato nazionale e che si inserisce nel più ampio Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) per la Coesione 2021-2027. Il Piano è finanziato con risorse del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027, del Fsc Calabria 2021/2027, e del P.N. CapCoe, Par Calabria per un totale complessivo di 20.640.000,00.

“Si tratta – ha spiegato Pietropaolo – di un ambizioso progetto triennale di crescita della capacità istituzionale rivolto principalmente ai Comuni più piccoli e carenti di personale tecnico-specialistico, che punta a colmare il gap amministrativo e alla semplificazione dei processi burocratici per potenziare l’efficienza degli enti locali, anche attraverso una profonda trasformazione digitale e un massiccio piano di formazione e affiancamento, per dare impulso a una PA locale più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. Di fatto, “Crescere in Comune” mira a colmare le criticità storiche del sistema amministrativo calabrese, come la gestione del ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche, nonché il ritardo nell’attuazione delle strategie territoriali integrate”. “Il progetto da oltre 20 milioni di euro – ha aggiunto il vicepresidente – si propone di accompagnare i Comuni calabresi in un percorso di modernizzazione e digitalizzazione, attraverso azioni mirate di formazione, affiancamento operativo (training on the job), riorganizzazione interna e utilizzo di strumenti innovativi. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività più critiche come bilancio, contabilità, gestione del personale, riscossione tributi, pianificazione e rendicontazione”.