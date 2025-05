Prove di campo largo al congresso dei Verdi della Calabria

«In Calabria si deve lavorare per un’alternativa perché per le prossime elezioni regionali vogliamo dare un grande apporto. L’alleanza con le altre forze del centrosinistra deve individuare le migliori risorse da mettere in campo per recuperare la passione per la politica, motivando soprattutto i giovani». Sono le considerazioni di Angelo Bonelli, leader di Europa Verde Avs che ieri ha presieduto il congresso regionale in un hotel di Sant’Eufemia; dopo i lavori di rito espletati nella mattinata, il pomeriggio si è trasformato in un agone politico a più voci che ha registrato la presenza di diversi esponenti del centrosinistra.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale