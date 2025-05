Formazione e lavoro, la Regione Calabria punta (anche) sugli Its Academy

La Regione vuole potenziare il sistema, di recente introduzione, dell’Istruzione tecnologica superiore. La Giunta Occhiuto, infatti, nell’approvare il Piano territoriale triennale (Ptt) 2025/2027 e lo schema di protocollo d’intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale degli “Its Academy”, ha previsto l’attivazione di tre aree formative non ancora coperte territorialmente in Calabria: sistema casa e ambiente costruito, meccatronica e moda.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale