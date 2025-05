"Vivi e scopri la Calabria", la Giunta aumenta la dotazione e approva la graduatoria. Caracciolo: "Per i nostri giovani competenze nuove e identitarie"

“La Regione Calabria investe, in maniera concreta e tangibile, nell’istruzione e nelle competenze degli studenti. Lo fa incrementando di un altro milione di euro lo stanziamento già previsto per la misura “Vivi e scopri la Calabria”, ideata per favorire nei nostri giovani la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione delle peculiarità identitarie e culturali del territorio calabrese”.

A dirlo è l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, che, nel comunicare l’approvazione della graduatoria dell’Avviso pubblico in questione, annuncia anche il contestuale incremento della dotazione finanziaria dedicata alla specifica misura di ulteriori 938.865 € nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Azione 4 e 1.

La misura è finalizzata a promuovere nei giovani calabresi l’acquisizione di competenze chiave, a partire da quelle trasversali, attraverso itinerari didattici integrativi, culturali e flessibili, realizzati in modalità mista, tra pratiche laboratoriali (come i campi scuola) e visite guidate.