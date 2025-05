Pd, il segretario uscente della Calabria Nicola Irto si ricandida: creare l'alternativa

Il senatore Nicola Irto, segretario uscente del Pd in Calabria, ripropone la propria candidatura alla guida del partito nella regione. Ad ufficializzarlo é stato lo stesso Irto in una conferenza stampa a Rende, nella sede dell’Università della Calabria, nel corso della quale ha presentato i contenuti della mozione «Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro» con cui intende rilanciare l'impegno «per un partito vicino ai territori, radicato nell’identità calabrese e proiettato verso il futuro».

"Credo che il congresso regionale che andremo a celebrare a metà maggio - ha detto Irto - rappresenti per noi un’occasione non solo per discutere le nostre questioni interne, ma anche per creare l’alternativa alle destre in Calabria e, in prospettiva, in tutto il Paese. Abbiamo il compito di rilanciare la questione calabrese a livello nazionale. Non ci si può dimenticare di questa regione. Il prossimo passo sarà sicuramente la costruzione di un campo di forze larghissimo che, senza veti né pregiudizi, deve mettersi assieme per combattere una destra che ha dimostrato di essere lontana dai bisogni e dalle speranze dei calabresi. Assieme agli alleati poi capiremo quale sintesi e con quale candidata o candidato presidente questo progetto si potrà interpretare meglio per presentarsi alle prossime elezioni regionali».