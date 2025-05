Pd Calabria, il senatore Nicola Irto unico candidato alla segreteria regionale

Nicola Irto è l’unico candidato a segretario regionale del Pd Calabria. Lo ha certificato la commissione regionale per il congresso riunita a Lamezia Terme, alla scadenza del termine - fissato per oggi alle ore 17 - per la presentazione delle candidature alla segreteria dei democratici calabresi. Irto è il segretario regionale uscente del Pd, oltre che senatore.

Il congresso regionale che designerà Irto al secondo mandato alla guida del Pd calabrese è in programma a metà maggio. Irto lunedì terrà una conferenza stampa all’Università della Calabria a Rende (Cosenza) per presentare i contenuti della mozione «Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro», con cui - spiega il Pd calabrese - «intende rilanciare l’impegno per un partito vicino ai territori, radicato nell’identità calabrese e proiettato verso il futuro».