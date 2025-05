Calabria, l'accordo in maggioranza non c'è: salta il "tetto" agli assessori esterni

La riforma dello Statuto calabrese può attendere. Dopo il mancato esame della proposta in Consiglio regionale circa un mese fa, ora la novità sul dossier che non sarà nuovamente riportato al centro dell’agenda politica. Almeno non nell’immediato. Il rinvio a data da destinarsi è il frutto del mancato accordo all’interno della maggioranza. Troppe le divergenze sulla proposta, inizialmente firmata dai capigruppo del centrodestra, che puntava ad una riduzione fino al 30 per cento del numero di assessori “esterni” in Giunta. In sostanza, si prevedeva che in un esecutivo a 8 componenti, gli assessori non eletti non sarebbero potuti essere più di 2. E anche se ufficialmente, almeno restando alla versione fornita a Palazzo Campanella, i maggiorenti della coalizione continuano a motivare il ritiro della norma con «la necessità di un maggior approfondimento e di un coinvolgimento anche dell’opposizione», la verità è che il voto in Aula è saltato per l’assenza di un accordo complessivo in maggioranza.

