Amministrative in Calabria, a fine maggio si vota in 19 comuni. Attesa a Lamezia, Rende, Cassano, Isola Capo Rizzuto

Sono state depositate anche in Calabria le liste dei candidasti a sindaco e al Consiglio nei Comuni - una ventina - nei quali si voterà il 25 e il 26 maggio. Di questi, solo quattro superano i 15 mila abitanti e possono quindi andare al ballottaggio dell’8 e 9 giugno: Lamezia Terme (Catanzaro), Rende, Cassano Jonio (Cosenza) e Isola Capo Rizzuto (Crotone). A Lamezia Terme sfida a tre tra Doris Lo Moro, candidata sindaco del centrosinistra; Mario Murone, candidato sindaco del centrodestra, e Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco indipendente: in totale 14 le liste presentate.

A Rende, dove si torna al voto dopo la fase di commissariamento del Comune dovuta allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, le liste complessivamente depositate sono 18, distribuite per cinque candidati sindaco: Sandro Principe, già sindaco di Rende in passato, sostenuto da sei liste; Marco Ghionna, sostenuto dal centrodestra, Giovanni Bilotti, sostenuto da tre liste, tra cui quella del Pd ma senza il simbolo del partito; Rossella Gallo (M5S) sostenuta da due liste e Luciano Bonanno (una lista).