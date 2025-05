Calabria, stipendi più pesanti negli enti locali: la misura nel decreto Pa “convertito”

Il primo via libera della Camera è arrivato nelle scorse ore, adesso si attende quello del Senato. Sono diverse le novità contenute nella legge di conversione del decreto sulla Pubblica amministrazione e che riguardano da vicino la Calabria. Tra le pieghe del provvedimento c’è infatti una misura che consente a Regioni, Province, Città metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, i diplomati degli Its Academy. I giovani potranno partecipare ai concorsi per funzionari ed essere assunti con un contratto di 3 anni. Per accedere al ruolo dovranno conseguire la laurea, anche grazie al programma “Pa 110&lode” promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, e ricevere una valutazione positiva del servizio prestato. In Calabria, distribuiti tra le varie province, sono presenti 9 Fondazioni Its Academy (con poco meno di 50 iscritti): 2 nell’area efficienza energetica, 1 nell’area mobilità sostenibile, 1 nell'area nuove tecnologie della vita, 1 nell’area servizi alle imprese, 2 nell'area Sistema agro-alimentare, 1 nell'area tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 1 nell'area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo.

