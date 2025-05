Regione Calabria, la Giunta nomina Giuseppe Iiritano direttore generale del dipartimento Agricoltura

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha nominato Giuseppe Iiritano dirigente generale del Dipartimento all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale. Approvato, poi, un atto deliberativo dell’assessore all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, con il quale sono state disciplinate le modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2024 in attuazione del decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito con il quale è stato ripartito tra le Regioni il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio".