Le Amministrative in Calabria un test politico. Il voto inciderà sulle future alleanze

Il centrodestra per verificare il gradimento dell’operato fin qui portato avanti alla Regione, il centrosinistra per comprendere se il vento in Calabria è cambiato. Il test elettorale in programma tra poco più di un mese rappresenta - al di là delle diverse angolazioni - un appuntamento clou per le principali coalizioni. Intanto perché si vota in alcune - vedi Lamezia Terme e Rende - tra i principali centri di questa regione. Lamezia è la quarta città per numero di abitanti ed occupa una posizione baricentrica non solo dal punto di vista geografico.

Qui il centrodestra capeggiato da Mario Murone vorrebbe confermarsi - dopo l’ampia parentesi targata Paolo Mascaro - per affermare l’idea che da qui può partire una nuova stagione nel governo dei Comuni. Già, perché dopo le sconfitte incassate negli ultimi anni un po’ in tutti i capoluoghi di provincia, si è affermata l’idea di una coalizione capace di rivelarsi vincente soltanto nelle elezioni non locali.

