Gli eletti calabresi “guardiani” d’Aula, Orsomarso e Minasi gli stakanovisti

Il dubbio aleggia ogni qualvolta scatti fotografici e immagini televisive mostrano, anche in occasione di appuntamenti importanti, le aule di Montecitorio e Palazzo Madama quasi vuote: dove sono finiti i nostri parlamentari? No, non sono “spariti”. Leggendo infatti i dati offerti da Camera e Senato, aggiornati allo scorso 31 marzo, viene fuori che gli eletti in Calabria alle elezioni politiche del 2022 sono tra i più assidui frequentatori del Parlamento.

Ci sono alcuni stakanovisti da record che sfiorano il 100 per cento di presenze: è il caso dei senatori Fausto Orsomarso (FdI) e Tilde Minasi (Lega) che fanno registrare presenze pari, rispettivamente, al 99,36 e al 99,24 delle votazioni. Subito dietro si colloca un altro senatore: si tratta del forzista Mario Occhiuto, presente nel 98,38 per cento delle occasioni. Molte alte anche le performance di Ernesto Rapani (FdI) e Nicola Irto (Pd), con il 97,67 e il 97,14 per cento di partecipazioni alle attività istituzionali. Più sotto (83,40) si colloca, invece, Roberto Scarpinato, già magistrato, ed eletto nel proporzionale in Calabria grazie ai voti dei 5 Stelle.

