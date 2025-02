Il lavoro nel pubblico col diploma anche in Calabria: una chance arriva dal decreto Pa

Un’importante opportunità di lavoro per i giovani calabresi arriva dall’ultimo decreto legge sulla Pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei ministri. Tra le pieghe del provvedimento c’è infatti una misura che consente a Regioni, Province, Città metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli Its Academy. I giovani potranno partecipare ai concorsi per funzionari ed essere assunti con un contratto di 3 anni. Per accedere al ruolo dovranno conseguire la laurea, anche grazie al programma “Pa 110&lode” promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, e ricevere un valutazione positiva del servizio prestato. «L'obiettivo - come ha avuto modo di sottolineare il ministro Paolo Zangrillo - è attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato».

Gli Istituti tecnici superiori (Its) offrono percorsi di formazione terziaria non universitaria in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Sono costruiti attraverso una progettazione condivisa e partecipata tra imprese, università e centri di ricerca, istituti secondari, enti locali, enti di alta formazione e associazioni del mondo del lavoro. Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e quelli che, in possesso di diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale (Ifp), abbiano partecipato a un percorso Ifts di durata annuale.