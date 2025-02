Sanità, Occhiuto: presto accordo con INRCA per ok convenzione e rilancio attività Istituto in Calabria

“A margine del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles ho incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con il quale ho interloquito della vicenda dell’INRCA e del rilancio delle attività di questo importante Istituto in Calabria.

Come noto la Regione Calabria ha acquisito da INRCA, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, il Piano di sviluppo il 13 febbraio 2025 per gli anni 2025-2027.

Sulla base dell‘analisi effettuata dal nostro Dipartimento Salute e Welfare si è in procinto di avviare la definizione di un accordo di convenzione con l’Istituto.

Successivamente l’INRCA verrà inserita nuovamente nel consolidato del servizio sanitario regionale della Regione Calabria.

Vogliamo continuare a collaborare positivamente con questo eccellente Istituto marchigiano, promuovendo ricerca e nuove buone pratiche, anche in relazione al fatto che il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento di carattere scientifico, per la disciplina ’geriatria’, dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico INRCA, relativamente alle sedi delle Regioni Marche, Calabria e Lombardia”.