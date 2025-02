Accordo tra i sindaci calabresi sulle royalties alle città che “ospitano” rifiuti

L’adozione di royalties omogenee su tutto il territorio regionale per i Comuni in cui si trovano impianti di trattamento dei rifiuti mette sostanzialmente d’accordo i sindaci calabresi, ma per qualcuno l’aggiustamento potrebbe tradursi in una riduzione tale da provocare squilibri di bilancio che metterebbero a rischio la tenuta delle casse del proprio ente. È quanto emerso dall’ultima seduta del Consiglio direttivo di Arrical, che ha dato il via libera all’armonizzazione delle royalties sui rifiuti individuando parametri uguali per tutti: 8 euro a tonnellata per i Comuni sede di impianto di trattamento rifiuti o di termovalorizzatore, 10 euro a tonnellata per chi invece “ospita” una discarica.

La decisione è stata adottata, ma non all’unanimità: contrario il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, che pur convenendo sulla tariffa unica ha paventato il rischio del dissesto per il proprio Comune chiedendo, invano, il differimento di tale disposizione per i prossimi anni. Si è poi registrata sul punto l’astensione del Comune di Cosenza, mentre d’accordo con le royalities uniche anche per chi ospita discariche private ad uso pubblico si è detto il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, sostenendo che la propria città ha pagato tanto in termini ambientali ricevendo rifiuti da tutta la Calabria. Il commissario straordinario di Arrical, Luciano Vigna, si è comunque dichiarato disponibile a valutare eventuali misure di compensazione per i Comuni le cui royalties si riducono.