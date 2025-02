Rischio alluvioni, il Ministero accetta la richiesta della Regione per differimento termine scadenza del Piano stralcio di Bacino Calabria - Lao

L’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Calabrese, e il dirigente generale del Dipartimento, Salvatore Siviglia, hanno comunicato – con una lettera indirizzata a tutti i Comuni della Regione, agli Ordini professionali competenti e all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale – che la Conferenza istituzionale permanente, indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che si è svolta ieri a Roma, ha autorizzato la richiesta della Regione per il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, da parte degli Enti interessati e dei privati cittadini, al progetto di Piano stralcio per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni per il territorio della Uom (Unit of Management) bacino idrografico Lao.

La Regione Calabria – si specifica nella missiva – chiedeva la proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni e relative valutazioni, avanzando proposte di modifica delle norme tecniche di attuazione del progetto di Piano stralcio, con l’inserimento di norme transitorie tali da salvaguardare opere ed interventi pubblici e privati già avviati o programmati, con l’obiettivo di giungere all’adozione di un Piano innovativo e congruo alle esigenze del territorio.