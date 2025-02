Parte dalla Calabria la campagna elettorale RSU 2025 della Cisal

Nel corso dell'incontro, il Segretario Generale Cavallaro ha sottolineato con forza il ruolo strategico delle RSU, definendole "uno strumento potente e concreto" attraverso cui i lavoratori possono far sentire la propria voce. "La CISAL si presenta a queste elezioni con rinnovato entusiasmo e con la forza dei risultati raggiunti," ha affermato Cavallaro, evidenziando come, in un'epoca di profonda trasformazione del mondo del lavoro, il ruolo delle RSU diventi ancora più determinante.

È stata la Calabria, e precisamente Lamezia Terme, a dare il via ufficiale alla campagna elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel comparto della Scuola e dell'intero pubblico impiego della Cisal , che insieme alle federazioni di categoria Anief (Scuola) e CSA (Enti locali) si presenta alla tornata forte dei risultati raggiunti nella precedente tornata in cui sono stati finanche triplicati i seggi uscenti sul territorio.

Particolarmente significativo l'intervento del segretario confederale Cisal e presidente Anief, Marcello Pacifico, che ha delineato obiettivi concreti per il futuro della scuola. Tra questi, l'introduzione di un'indennità specifica per il personale scolastico, il riconoscimento del burn-out, e misure specifiche per i lavoratori pendolari. "Dalla Calabria parte un messaggio di cambiamento," ha dichiarato Pacifico, "che attraverso ANIEF e CISAL raggiungerà tutta l'Italia, per portare alle elezioni candidati capaci di trasformare concretamente le condizioni di lavoro nel settore scolastico."

Il segretario confederale Cisal Massimo Blasi ha posto invece l'accento sulle sfide che attendono gli Enti locali e il pubblico impiego, dalla digitalizzazione dei servizi all'attuazione del PNRR, sottolineando come le RSU rappresentino un presidio fondamentale di democrazia nei luoghi di lavoro.

Le elezioni, previste per il 14, 15 e 16 aprile 2025, rappresenteranno un momento decisivo per il futuro della contrattazione nel pubblico impiego. L'appello lanciato dalla Calabria è chiaro: partecipare attivamente, sia come candidati che come elettori, per essere protagonisti di un cambiamento concreto nelle condizioni di lavoro e nella qualità dei servizi offerti ai cittadini.