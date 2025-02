Rettore Unical, niente estensione per Leone: Forza Italia ritira l'emendamento al decreto Milleproroghe

Forza Italia ha deciso di ritirare in Senato l’emendamento al decreto Milleproroghe che avrebbe esteso il mandato di alcuni rettori fino al 31 dicembre 2027, tra cui quello dell’Università della Calabria, Nicola Leone.

Il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, ha definito il ritiro una "grande vittoria dell’autonomia universitaria", sottolineando che la loro opposizione ha ottenuto il risultato sperato. Tridico ha criticato la norma, ritenendola "fuori dalle regole" e potenzialmente pericolosa per il sistema accademico.

Anche il Partito Democratico della Calabria è intervenuto sulla vicenda, evidenziando come l’approvazione dell’emendamento avrebbe compromesso l’autonomia delle università italiane. "Alla fine ha prevalso il buon senso – dichiarano i dem – e soprattutto il rispetto delle regole, che non possono essere aggirate per meri interessi di potere all’interno della maggioranza di governo".