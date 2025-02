Liquidazione dei Consorzi di bonifica della Calabria e mancata erogazione del Tfr ai lavoratori, i consiglieri regionali Mammoliti e Lo Schiavo interrogano l’assessore all’Agricoltura

Un’interrogazione a risposta scritta, rivolta all’assessore regionale all’Agricoltura, è stata presentata dai consiglieri Raffaele Mammoliti (Partito democratico) e Antonio Lo Schiavo (presidente del Gruppo misto - Liberamente progressisti), in merito alla liquidazione degli 11 Consorzi di bonifica ed alla mancata erogazione del Trattamento di fine rapporto ai lavoratori collocati in quiescenza. Nello specifico, i consiglieri interroganti chiedono di sapere, con riferimento a ciascuna gestione liquidatoria degli 11 Consorzi di bonifica, «se è stato definito lo stato patrimoniale e se, con riferimento ai beni immobili, sia stata aggiornata la valutazione con la preventiva acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio; se sono state individuate le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso e, se nel caso, siano stati rinegoziati i rapporti con i creditori; se è stato approvato un piano di liquidazione; se sono stati redatti i bilanci finali e le relazioni conclusive; se ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei Consorzi di bonifica al regime della liquidazione coatta amministrativa, se e quali provvedimenti si intendano adottare per consentire agli 11 Consorzi di bonifica in liquidazione di erogare in tempi rapidi il Tfr ai lavoratori collocati in quiescenza».