Giancarlo Cerrelli responsabile del dipartimento famiglia della “Lega Calabria per Salvini premier”

Il Commissario della “Lega Calabria Per Salvini Premier” ha nominato Giancarlo Cerrelli responsabile del Dipartimento Famiglia del partito. “L’amico Cerrelli, avvocato cassazionista, docente di diritto di famiglia all’Istituto Italiano di Criminologia ad ordinamento universitario di Vibo Valentia e autore di più pubblicazioni su famiglia, bioetica, sessualità, gender ed educazione, è la persona giusta - ha detto Filippo Mancuso - per monitorare, con esperienza e competenza, le varie problematiche e dare risposte ad un settore delicatissimo che necessita di supporti sostanziali e soluzioni efficaci”. Ha aggiunto Mancuso: “Con il nuovo Dipartimento miriamo ad assicurare la tutela dei diritti dei nuclei famigliari calabresi in tutte le loro componenti. L’avvio di questa nuova struttura è anche il segnale della grande attenzione verso uno dei capisaldi della società”.