Forza Italia, Tajani nomina Francesco Cannizzaro responsabile nazionale per il Sud e segretario regionale della Calabria

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della segreteria nazionale del paritto azzurro ha nominato, come si legge in una nota, tre nuovi componenti della segreteria: Maurizio Casasco, responsabile nazionale economico del partito, Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud e segretario regionale della Calabria ed Emily Rini, responsabile del dipartimento montagna del partito azzurro e segretaria regionale della Valle d’Aosta.

«Antonio Tajani ha appena formalizzato il mio ingresso nella segreteria nazionale di Forza Italia. Una nomina che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, che sono felice di condividere con tutti coloro che mi sostengono da sempre con passione». E’ il commento del deputato Francesco Cannizzaro, segretario del partito in Calabria, dopo l’incarico ricevuto.