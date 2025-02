Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria, l'annuncio di Occhiuto: pubblicato l'avviso per il settore

La Regione Calabria, tramite il Dipartimento Sviluppo Economico di concerto con il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile, ha pubblicato, con Decreto n. 1648 del 07/02/2025, l’Avviso a sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria nell’ambito del Programma PR FESR-FSE+ 2021/2027 per sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore turistico. Lo ha annunciato, con un video su Instragram, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro, l’iniziativa mira a migliorare la competitività delle imprese attraverso progetti di riqualificazione, innovazione e digitalizzazione. L’obiettivo è innalzare gli standard qualitativi delle strutture ricettive, promuovere la sostenibilità e valorizzare le tradizioni locali.

L’avviso è rivolto alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel turismo, escludendo imprese attive in settori specifici come pesca, agricoltura primaria e altre categorie non ammissibili. L’avviso finanzia interventi di riqualificazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, sia alberghiere (minimo 3 stelle) che extra-alberghiere (minimo 3 sorrisi). Inoltre, promuove progetti per migliorare la qualità, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’innovazione nell’offerta turistica, con l’obiettivo di incrementare la competitività e l’attrattività del settore turistico in Calabria.

Le risorse sono suddivise in due linee di intervento:

– Linea 1: Sostiene progetti per strutture alberghiere con una classificazione minima di 3 stelle, con una dotazione di 40 milioni di euro.

– Linea 2: Supporta strutture extra-alberghiere, come bed and breakfast e agriturismi, con una classificazione minima di 3 sorrisi, con una dotazione di 10 milioni di euro.

Il contributo è concesso in conto capitale e può coprire fino al 60% delle spese per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese.

La piattaforma informatica per l’invio delle domande aprirà il giorno 5 marzo 2025 alle ore 10:00 fino all’esaurimento delle risorse.

Per maggiori informazioni sull’Avviso è possibile consultare la pagina dedicata al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-il-sostegno-allaccoglienza-turistica-di-qualita-in-calabria/