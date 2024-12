Voucher caro scuola in Calabria, Caracciolo: “Avanti con il diritto allo studio”

“Erogate le risorse relative alle 2.571 istanze ammissibili, a seguito di integrazione documentale, per un importo complessivo di 1.176.100,00 euro. A breve la pubblicazione dell’Avviso Voucher caro scuola per l’anno scolastico 2023-2024”.

A comunicarlo è l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, presentando gli ultimi sviluppi sull’attuazione del Voucher caro Sscuola per l’anno scolastico 2022-2023, un’importante misura di sostegno al diritto allo studio che punta a ridurre le disuguaglianze sociali e contrastare la dispersione scolastica in Calabria, supportando le famiglie con un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

“Ne consegue – prosegue l’assessore all’Istruzione – che, ad oggi, per l’anno scolastico 2022-2023, sono stati erogati complessivamente euro 7.133.200 a beneficio di 15.406 studenti. Ricordo che, nel caso in cui sia stato percepito il voucher “Io studio” erogato dal Ministero dell’istruzione e del Merito, l’importo del voucher caro scuola regionale, pari a 500 euro, è stato liquidato a conguaglio di quanto già versato dal predetto Ministero. Inoltre, è stata nel contempo avviata l’attività istruttoria per le domande per le quali era stata prevista un’ulteriore apertura dei termini fino al 10 dicembre 2024”.