Regione Calabria, bando Multifrutti: 16 milioni per nuovi impianti, finanziati più di 1.000 ettari

Con l’approvazione sul sito www.calabriapsr.it della graduatoria definitiva del bando multifrutti, legato alla Misura 4 del Psr Calabria e – nello specifico – agli interventi riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole, si dà il via alla possibilità di estendere la superficie riservata a drupacee (pesco/nettarine, albicocco, susino, ciliegio), agrumi (arancio e limone di specie a rischio d’estinzione), frutta a guscio (castagno, mandorlo, nocciolo, noce, pistacchio) e pomacee-moracee (pero, melo, fico).

In particolare, a seguito delle istanze di riesame pervenute dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono risultate essere 216 le istanze ritenute ammissibili, rendendo opportuno procedere ad un’implementazione delle risorse originariamente stanziate, in misura inizialmente pari a 12 milioni.

"Attraverso economie di spesa all’interno del Psr – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – sono state reperite ulteriori risorse, così da portare a 16.462.166,88 euro la copertura finanziaria. Un passo fondamentale, per garantire il finanziamento di nuovi impianti, su una superficie complessiva di 1.056 ettari. Una risposta importante, per un settore in espansione ed una regione che ha scelto convintamente di investire su di esso, privilegiando competitività sostenibilità e qualità in un comparto strategico per l’intera economia regionale".