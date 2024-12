Italia Viva, i dirigenti calabresi scrivono a Renzi: «Respinga le dimissioni di Nunzia Paese»

«In questi anni, Nunzia Paese, pur tra mille difficoltà, ha incarnato con dedizione e passione l’anima di Italia Viva sul territorio calabrese. Ha lavorato instancabilmente, sull’intero territorio regionale, per costruire un partito vicino ai cittadini, fatto di partecipazione attiva, confronto costruttivo e libertà di pensiero. Ha promosso un modello politico che si oppone ai metodi oligarchici e alle decisioni calate dall’alto, dando voce e spazio a chi crede nella politica come servizio al bene comune. Abbiamo appreso che è stato già nominato un commissario senza prendersi neanche il tempo necessario per fare una attenta riflessione ed avviare un confronto sereno sulle problematiche aperte dalla presidente uscente con la sua lettera di dimissioni ». Per i sei firmatari «il commissariamento rappresenterebbe un passo indietro, rischiando di compromettere il lavoro faticoso e coraggioso svolto in tutti questi anni. La Calabria ha bisogno di un partito che sia espressione delle sue peculiarità e che sappia interpretare le sfide locali senza rinunciare ai principi democratici e inclusivi che ci contraddistinguono. Non possiamo accettare decisioni calate dall’alto! I partiti sono luoghi di esercizio della democrazia, per antonomasia e, qualunque decisione che non fondi le sue ragioni su questo presupposto, rischia di mettere in discussione il faticoso processo di radicamento e crescita del nostro partito sul territorio e nelle periferie».

«No a logiche perverse»

«In Calabria – aggiungono gli iscritti a Italia Viva – non abbiamo bisogno che il partito sia imbrigliato da logiche perverse, pacchetti di tessere o di voti, inseguendo un consenso che non sia espressione cristallina di trasparenza e di libertà: già in tanti sanno fare bene questo mestiere. Non possiamo emulare queste logiche e, per la novità che rappresentiamo, se non ci proponiamo come vero cambiamento non saremo interlocutori credibili ed autorevoli soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Da noi tutti si aspettano di fare la differenza rispetto allo stato di confusione e condizionamento che la politica ed i partiti vivono nelle loro contraddizioni quotidiane. Per favore non deludiamo questa speranza! Le chiediamo quindi di considerare l’importanza di questo momento e di agire per ristabilire il dialogo, respingendo le dimissioni della Presidente avv. Nunzia Paese e permettendole di continuare a guidare il nostro progetto politico in Calabria. Siamo certi che un confronto sincero e costruttivo possa rafforzare il nostro partito e restituire slancio al processo di crescita e radicamento sul territorio. Confidiamo nella Sua sensibilità e nel Suo impegno per garantire che Italia Viva rimanga un laboratorio politico di innovazione e libertà».