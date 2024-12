Semplificazione normativa, firmata l'intesa tra il ministero delle Riforme e la Regione Calabria

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, hanno sottoscritto, oggi, nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella regionale, il protocollo d’intenti per l’individuazione di linee di intervento volte alla semplificazione normativa, che siano di diretto beneficio per cittadini e imprese. “Grazie Calabria, grazie per aver condiviso questo importante protocollo attraverso il quale vogliamo fare pulizia, eliminare tutte quelle sovrapposizioni normative che rendono incerta l’interpretazione e generano iter burocratici fatti di passaggi inutili e tempi lunghi che io considero uno stalker per i cittadini, per gli amministratori, per le imprese. Pensate – ha rimarcato Casellati – che quando si nasce un genitore non fa neppure a tempo a godere della nascita del figlio che deve fare 5 adempimenti in 3 uffici diversi e per aprire un bar ci vogliono 72 adempimenti con circa 30 uffici differenti. Quindi, la semplificazione significa liberare tutte quelle potenzialità che si vanificano nei meandri della burocrazia. Della semplificazione, quale straordinaria leva di carattere economico, ne ha parlato anche Draghi nell’ultimo suo rapporto in Europa. Basti pensare, infatti, che secondo la Cgia di Mestre tutti i passaggi burocratici costano agli italiani circa 156 miliardi di euro l’anno. Ci sarà un tavolo con esponenti tecnici della Regione del mio Ministero che lavoreranno sia sulle leggi regionali sia su quelle nazionali. Quindi – ha sottolineato in conclusione il ministro Casellati – io conto molto su questa collaborazione, necessaria per costruire insieme normative utili a questo territorio che abbiano una ricaduta positiva per cittadini e imprese in termini di velocità e snellimento dei procedimenti”.

Il Protocollo si inserisce nell’ambito dell’intensa attività di collaborazione che il Ministro Casellati sta portando avanti assieme alle Regioni; fino ad ora sono stati infatti sottoscritti Protocolli di intenti con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Veneto. Il vice presidente Filippo Pietropaolo nel dare il benvenuto al ministro Casellati, in Calabria per una serie di incontri politico-istituzionali, ha portato i saluti del presidente Occhiuto, e di tutta l’Amministrazione regionale. “Ritengo – ha dichiarato – che questo protocollo sia veramente molto importante perché la semplificazione normativa, a cui si affianca quella amministrativa, è fondamentale per una Regione come la nostra che deve lavorare al meglio. Penso che per la Calabria la semplificazione rivesta un ruolo ancora più importante perché rappresenta un motore di sviluppo, consentendo, laddove si interviene su procedimenti molto complessi, spesso alla base di attività imprenditoriali, a dare una spinta in più alla Regione per attrarre investimenti e quindi creare occupazione. La semplificazione – ha aggiunto il vice presidente Pietropaolo – è necessaria anche per fornire elementi di chiarezza. Le norme scritte in maniera chiara e semplice devono essere uno strumento in mano ai nostri funzionari e ai nostri dirigenti per consentire loro di operare nel migliore dei modi, perché quando una norma è poco chiara o è complessa può inevitabilmente aumentare la possibilità che si inneschino comportamenti poco idonei”.