Giornata della disabilità, Capponi: in Calabria “Vogliamo costruire una società più equa e inclusiva”

“Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, desidero esprimere il mio profondo impegno e la mia ferma determinazione nel difendere i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Questa ricorrenza non è solo un momento di riflessione, ma un’opportunità per riaffermare il nostro dovere collettivo di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità, l’accesso ai diritti fondamentali e a una vita dignitosa". Così Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria.

"La nostra società è più forte e più ricca quando tutti i suoi membri possono partecipare attivamente alla vita politica, sociale, economica e culturale. Come assessore alle politiche sociali, ho sempre creduto che l’inclusione e il rispetto delle diversità siano pilastri fondamentali del nostro vivere insieme.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, rappresenta un passo cruciale verso un futuro in cui ogni persona, senza eccezioni, possa vedere riconosciuti i propri diritti e le proprie aspirazioni. La strada da percorrere è ancora lunga, ma insieme possiamo lavorare per abbattere le barriere e costruire una società più equa e inclusiva.