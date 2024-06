Autonomia differenziata, M5S: "Schizofrenia politica da parte dei deputati calabresi di Forza Italia"

"I deputati calabresi di Forza Italia Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori e Giovanni Arruzzolo non hanno votato l'Autonomia differenziata, incassando il plauso del Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, il quale, dopo aver sostenuto la riforma fin dal primo giorno, ne prende ora le distanze, disconoscendola. Un atteggiamento, il loro, unito a quello del resto dei parlamentari di Lega e Fratelli d'Italia, a dir poco schizofrenico e ipocrita, che finirà per ripercuotersi negativamente sulla qualità della vita dei calabresi, vittime di uno sfacciato tradimento".

È quanto denunciano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà e Vittoria Baldino.

"Per aggiungere ancora un po' di ridicolo alla vicenda - continuano i 5 stelle - pare che i riferiti deputati forzisti non fossero nemmeno presenti in aula al momento del voto. Quindi, più che un voto di protesta, la loro pare sia stata un'assenza strategica. Vien da sé che se davvero lor signori avessero voluto tutelare i calabresi, avrebbero dovuto quantomeno presentarsi in aula per dichiarare il voto contrario alla legge, cosa non avvenuta".