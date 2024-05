Europee, si "balla" la danza del proporzionale. In Calabria lotta interna al centrodestra e incognita astensionismo

Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Un appuntamento elettorale, quello delle elezioni europee, poco sentito dalla gente comune, da quell'italiano medio che vede lontanissima l'Europa, che non percepisce l'importanza del voto europeo. Un po' per una visione troppo provinciale della vita politica, sociale ed economica ancora troppo ancorata a dinamiche interne, un po' perchè la politica nostrana fa poco o nulla per interagire con cittadini ed elettori su tematiche legate al voto di giugno.

Il rischio astensionismo è molto alto. Ma se agli italiani l'appuntamento elettorale non stuzzica l'entusiasmo, per i partiti, invece, si tratta di un importantissimo banco di prova. A livello nazionale è il primo vero test importante per il governo dopo le elezioni politiche del settembre 2022 che hanno incoronato Giorgia Meloni. Ma anche a livello regionale, e in questo caso il nostro focus va sulla Calabria, si tratta di un appuntamento molto importante, una sorta di "tagliando" anche per il governo di centrodestra guidato da Roberto Occhiuto. Sebbene, non si possano mettere in comparazione due competizioni elettorali molto diverse come le europee e le regionali, si tratta però di un appuntamento fondamentale per molti schieramenti in campo. Partiti che stanno al governo della regione e che stanno all'opposizione hanno l'opportunità di potenziare in un caso e rimontare nell'altro. La nostra attenzione è diretta attorno a due variabili molto interessanti in gioco: l'astensionismo e la competizione elettorale tutta interna al centrodestra calabrese. Si vota, infatti, con un sistema proporzionale puro, con soglia nazionale di sbarramento al 4%.