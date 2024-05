Il Pd calabrese attacca Occhiuto sul Pnrr: "La Regione è in grave ritardo"

«La zuccherata narrazione del presidente Roberto Occhiuto sulla Calabria che cresce è del tutto smentita dall’allarme lanciato dall’autorevole Giovanbattista Perciaccante, vicepresidente dei Costruttori edili italiani e presidente di Confindustria Cosenza, il quale ha avvertito, citando dati oggettivi, che la regione è in grave ritardo sull'attuazione del Pnrr e ancora più indietro rispetto al resto del Mezzogiorno, mentre il Nord continua a mandare avanti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore dei propri cittadini».

Così, in una nota, il Partito democratico calabrese attacca il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, cui rimprovera, sull'attuazione del Pnrr e sulla spesa pubblica più in generale, «il brutto vizio della propaganda martellante, l’assoluta distanza dai fatti e dai bisogni quotidiani e un’ostinata fumosità a danno dei calabresi, dunque anche dei propri elettori». «Il presidente Occhiuto - affermano i dem della Calabria - racconta in maniera ossessiva l’esatto opposto di quanto accade, esagera senza controllo e senza freni e poi viene platealmente smentito dai dati, come quelli di recente riportati dal presidente Perciaccante, rappresentante di una folta platea di imprenditori che investono per creare lavoro, redditi e ricchezza diffusa». «Serve perciò una svolta, perché - concludono i dem della Calabria - si sta perdendo anche l’occasione di finalizzare le risorse del Pnrr per creare sviluppo e progresso. Prima che sia troppo tardi, Occhiuto lasci perdere le telecamere e si metta a lavorare».