Elezioni europee, ecco le liste (e i candidati calabresi) della circoscrizione Sud NOMI | FOTO

Il termine ultimo scade questa sera alle 20 nel trentanovesimo giorno che precede la competizione elettorale. Poi si aprirà ufficialmente il count-down in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Molti i partiti che hanno già depositato le liste. Nella circoscrizione Sud appuntamento alla Corte d'Appello di Napoli. Ecco allora il quadro della situazione con tutti i nomi dei candidati calabresi in campo. L'unico che può cercare la riconferma è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Denis Nesci. Per il resto, i nomi sono più o meno quelli che sono circolati negli ultimi giorni con qualche novità dell'ultim'ora. In Alleanza Verdi Sinistra il capolista (candidato anche nelle Isole) è l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. In corsa anche l'ex vicesindaca di Cosenza (già nel Pd) Maria Pia Funaro. Nel Movimento Cinque Stelle il capolista è il calabrese Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps. In lista anche Giuseppe Nunziato Belcastro, consigliere comunale di Marina di Gioiosa Ionica. Nella lista Libertà di Cateno De Luca, due donne in campo: Annarita Foresta e Severina Sena. Chi proverà a recitare il ruolo di mina vagante è certamente Giusi Princi: la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria è già proiettata con la mente alle comunali del 2025 a Reggio Calabria e un risultato favorevole (soprattutto nella nostra regione e in provincia di Reggio) potrebbe rappresentare l'investitura quasi ufficiale del partito per la candidatura da sindaco in riva allo Stretto. A Reggio Calabria corre anche il consigliere comunale Massimo Ripepi, in corsa con Alternativa Popolare, il movimento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Il Pd schiera solamente due nomi sui diciotto della lista: l'ex "sardina" Jasmine Cristallo e l'ex consigliere regionale e sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone. La Lega punta forte sulla deputata cosentina Simona Loizzo: quest'ultima è stata inserita al secondo posto nella lista dietro al generale Vannacci e l'alternanza della preferenza di genere potrebbe giocare a suo favore. La Loizzo punta ad uno storico tris: eletta nel 2021 consigliere regionale, nel 2022 parlamentare, ora punta al grande salto. In corsa anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: sarà interessante come la Lega calabrese si comporterà con le preferenze visto che candidati come l'ex forzista Patriciello puntano a riscuotere consensi importanti anche in Calabria. Presentata anche la lista di Azione: Calenda capolista con Bonetti vice. In Calabria corrono il consigliere regionale Francesco De Nisi che punta ad un risultato importante, poi ecco due donne: Ramona Calafiore, dirigente reggina del partito e Stefania Postorivo, consigliera comunale di Roggiano Gravina nel Cosentino. Ecco poi, Fratelli d'Italia: come detto, c'è l'uscente Denis Nesci e insieme a lui la consigliera regionale Luciana De Francesco e anche Ersilia Amatruda. Presentata anche la lista di Stati Uniti d'Europa con ben 4 calabresi: la coordinatrice regionale di Italia Viva, Nunzia Paese e poi ben tre ex sindaci: Pino Varacalli (già sindaco di Gerace), Stefano Mascaro (già sindaco di Rossano) e Filomena Greco (già sindaca di Cariati).