La presidente del Parlamento europeo, Metsola, in Calabria il 4 e 5 dicembre: inaugurerà con Tajani, Piantedosi e Occhiuto il NUE 112

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà in visita istituzionale in Regione Calabria nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 dicembre.

Lunedì 4 la presidente Metsola arriverà alle ore 18.30 presso la Cittadella di Catanzaro, e sarà accolta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, presso il suo ufficio al decimo piano.

Alle ore 18.45, sempre presso il decimo piano, la presidente Metsola visiterà la Control Room dell’Operazione “Tolleranza Zero”, il programma attraverso il quale la Regione Calabria controlla il territorio con i droni per contrastare gli incendi e monitorare il mare (questo momento sarà aperto alla stampa e al termine della visita la presidente Metsola e il presidente Occhiuto rilasceranno brevi dichiarazioni).

In chiusura di serata la presidente Metsola incontrerà i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale per un saluto.

Martedì 5, alle ore 9, la presidente Metsola, con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il presidente Occhiuto, inaugurerà - presso il piano terra della Cittadella - la nuova Centrale operativa regionale del 112, il Numero di emergenza unico europeo (NUE) che i cittadini potranno utilizzare anche in Calabria per chiamare ad esempio un’ambulanza, i vigili del fuoco o le forze dell’ordine.

Durante l’evento verrà simulata una chiamata al 112, con l’attivazione dei relativi e immediati protocolli per il pronto intervento degli operatori di soccorso o di pubblica sicurezza richiesti.

Al termine della dimostrazione la presidente Metsola, il vice premier Tajani, il ministro Piantedosi, e il presidente Occhiuto, faranno un breve intervento e rilasceranno dichiarazioni alla stampa.