Tirocinanti calabresi ministeriali: ok in Commissione Bilancio all'emendamento Cannizzaro

"L'emendamento Cannizzaro al DL Mezzogiorno è stato appena approvato in Commissione Bilancio, riaprendo il concorso per i 266 tirocinanti ministeriali rimasti fuori un anno fa. Grazie al grandissimo lavoro certosino svolto in questi giorni assieme al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, diamo una straordinaria possibilità di assunzione a coloro che hanno già lavorato presso le sedi calabresi dei Ministeri di Giustizia e Cultura che erano stati esclusi dal bacino". Così in un post sui social, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

Occhiuto: "Una buona notizia per tante professionalità"

"La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato un emendamento presentato da Forza Italia al decreto Sud che autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica a bandire nuove procedure selettive per i 266 tirocinanti ministeriali calabresi rimasti fuori dopo l’ultimo concorso. Ringrazio Francesco Cannizzaro, autore della proposta di modifica in Parlamento, per l’impegno e per il prezioso lavoro fatto in queste settimane a Montecitorio, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la sensibilità dimostrata. Adesso tante professionalità che negli scorsi anni avevano prestato servizio presso le sedi calabresi del Ministero della Giustizia e del Ministero della Cultura avranno una nuova grande opportunità per essere assunti. Davvero una buona notizia". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.