Tre comuni al voto in Calabria: Rosarno, Nocera Terinese e Simeri Crichi. Il dato sull'affluenza alle 12

Sono tre i Comuni al voto in Calabria in questa tornata elettorale di domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Si tratta di amministrazioni comunali che erano state sciolte per infiltrazioni mafiose: al voto i cittadini di Rosarno (in provincia di Reggio Calabria), di Nocera Terinese e Simeri Crichi (entrambi in provincia di Catanzaro).

Il dato sull'affluenza alle 12

In netto calo la partecipazione elettorale alle 12. A Rosarno l'affluenza si attesta all'8,52% contro il 12,99% della rilevazione precedente risalente all'ultima elezione. A Nocera Terinese affluenza al 12,86% in calo rispetto al 16,66% della rilevazione precedente. Infine, a Simeri Crichi affluenza del 17,18% contro il 26,81% dell'ultima volta.