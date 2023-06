Scuola, Occhiuto: in Calabria la dispersione è un problema grave

"E' una piacevole constatazione il fatto che l’Agenda Sud contro la dispersione scolastica parta dalla Calabria. Voglio ringraziare il ministro Valditara e tutti i dirigenti scolastici che sono in trincea, abbiamo bisogno di loro per creare le condizioni migliori per le nuove generazioni". Lo ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aprendo la presentazione dell’Agenda Sud a Catanzaro. "I divari territoriali si colmano partendo dalla scuola e non c'è mai stata, in tal senso, un’attenzione verso questa strada. Anche nel dibattito sull'autonomia differenziata, la scuola dovrebbe essere tenuta fuori, essendo un luogo dove bisogna garantire diritti per tutti e a ciascuno di potersi formare, sia che sia nato a Crotone o a Bergamo. Questo Piano nazionale punta sul recupero della dispersione scolastica, che è un problema molto grave in Calabria, siamo la regione con la maggiore incisione dopo la Sicilia. Le istituzioni devono concorrere con le scuole e le famiglie a recuperare il deficit. Ci sono realtà del nostro territorio dove la 'ndrangheta ha fatto danni antropologici, bisogna intervenire fornendo strumenti alternativi e solo lo Stato può dare quei diritti che le organizzazioni criminali distruggono".