Elezioni comunali, affluenza in calo in Calabria: alle 12 è al 12,72%. Bene Catanzaro e Crotone

Mentre è in corso il voto per e comunali si registra il primo dato parziale dell’affluenza. Ad oltre metà dei rilevamenti dei seggi (4.588 su 5.426) l'affluenza risulta al 14,21%. Un dato in calo visto che alle precedenti consultazioni amministrative alle 12 aveva votato il 19,41%.

In Calabria affluenza al 12,72%

Per ciò che concerne i comuni al voto in Calabria, l'affluenza alle 12 è al 12,72% (in calo anche rispetto al dato nazionale). In provincia di Catanzaro l'affluenza è del 14,12, in provincia di Cosenza è del 12,78%, in provincia di Crotone è del 14,54%, in provincia di Reggio è del 12,22%, in provincia di Vibo è del 10,63%.

I dati comune per comune

Catanzaro

Cardinale: 10,27%

Curinga: 13,45%

Gasperina: 12,83%

Guardavalle 14,83%

San Mango d'Aquino 19,36

Santa Caterina dello Ionio 19,34%

Stalettì 14,73%

Cosenza



Bonifati 10,61

Canna 13,26

Cariati 10,72

Carolei 12,50

Casali del Manco 12,97

Castrolibero 14,69

Maierà 13,70

Malito 9,10

Mandatoriccio 12,35

Marano Marchesato 15,54

Paterno Calabro 12,65

Piane Crati 20,88

San Martino di Finita 10,10

Serra d'Aiello 14,35

Terravecchia 14,38

Crotone

Cerenzia 19,14%

Savelli 12,58%

Scandale 14,11%

Reggio

Bianco 13,11%

Candidoni 9,83%

Condofuri 12,34%

Fiumara 12,93%

Gioiosa Ionica 12,42%

Locri 13,15%

San Pietro di Caridà 7,21%

Santa Cristina d'Aspromonte 11,33%

Serrata 7,78%

Sinopoli 12,48%

Vibo Valentia

Dinami 9,15%

Filandari 11,52%

Gerocarne 6,88%

Nardodipace 13,72%

Parghelia 11,91%

Sant'Onofrio 12,23%

