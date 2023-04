Calabria, maxi-enti regionali senza personale

Almeno per adesso sono dei generali senza esercito, di conseguenza gli enti che guidano, pur essendo sulla carta dei giganti, hanno ancora le fondamenta d’argilla. Fuor di metafora, la solitudine dei manager su cui grava l’attuazione di due riforme epocali per la Regione Calabria è un tema piuttosto concreto che riecheggia, seppur sottotraccia, tra i corridoi della Cittadella.

Bruno Gualtieri, commissario straordinario di Arrical (l’Autorità che da un anno è l’ente di governo d’ambito regionale per i rifiuti e le risorse idriche), lo ha sommessamente segnalato l’altro ieri ad uno dei sindaci dell’area centrale della Calabria che gli poneva delle domande rispetto al nuovo Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani. «Ho dovuto fare tutto da solo per parecchio tempo - ha sostanzialmente ammesso il manager - e solo da poco posso contare sull’apporto di due persone. Dunque siamo in tre ad affrontare una mole di lavoro enorme, ma stiamo andando avanti raggiungendo anche piccoli traguardi come la redazione - curata dal Conai - di un Piano d’ambito di 2mila pagine che rappresenta forse un caso unico in Italia».

Ma il commissario di Arrical non è il solo a “soffrire” la solitudine a fronte del compito gravoso che il vertice della Regione gli ha affidato. Se lui deve infatti “combattere” con i Comuni per attuare, con enormi ritardi rispetto alle normative nazionale ed europee, l’entrata a regime del Servizio idrico integrato e la riforma del ciclo dei rifiuti, per ora non sta andando meglio a Giuseppe Profiti, il manager a cui il governatore Roberto Occhiuto ha affidato la concretizzazione di Azienda zero, l’ente che dovrebbe mettere ordine, assorbendo diverse funzioni delle Aziende sanitarie provinciali, nel caos contabile della sanità calabrese.

