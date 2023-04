Forestazione in Calabria, Mancuso incontra D'Eramo e chiede fondi

Al sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste on. Luigi D’Eramo (incontrato oggi nella sala Oro della Cittadella a Catanzaro), il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha chiesto “una sua specifica iniziativa, per assicurare i fondi necessari per la forestazione calabrese, su cui il presidente Occhiuto e l’Assessorato competente stanno alacremente operando, in controtendenza col passato, per valorizzare le sue grandi potenzialità”.

Ha aggiunto: “Nella seduta di giovedì, il Consiglio regionale ha approvato il Piano per le attività di sviluppo della forestazione e per la gestione delle foreste (anno 2023) proposto dalla Giunta regionale. La Regione mette a disposizione ingenti risorse, che però, a fronte delle oggettive esigenze del settore, trattandosi di salvaguardare un patrimonio di 600mila ettari di bosco, non sono sufficienti”.

Nel corso dell’incontro, Mancuso ha riferito all’on. D’Eramo che “la Regione sta intervenendo per razionalizzare e innovare comparti strategici per lo sviluppo sostenibile che, come l’agroalimentare, nonostante le difficoltà logistiche dei nostri imprenditori, fronteggiano le sfide globali spesso con encomiabili successi”.

