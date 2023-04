Depurazione, Regione Calabria in pressing sui Comuni

Strutture della Regione in campo per giocare d’anticipo sulla buona riuscita della stagione turistica, provando a limitare al massimo i disagi legati al mare sporco alla cattiva depurazione. Nell’ambito della strategia “tolleranza zero” avviata dal governatore Roberto Occhiuto e della strategia di coinvolgimento di tutti gli attori istituzionalmente competenti, la Regione invita le amministrazioni comunali a fornire la massima collaborazione «vista l’urgenza di pianificare eventuali interventi, diretti a superare le criticità temporanee». È quanto contenuto in una nota che il dipartimento regionale Tutela dell’ambiente ha indirizzato a tutti i sindaci con la richiesta di tutti i dati utili in tema di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane.

«La stagione estiva 2023 - sostiene nella nota il direttore generale del dipartimento Salvatore Siviglia - nelle more dell’attuazione della legge regionale 10/2022, ovvero nella piena operatività del gestore del Servizio idrico integrato la partecipazione attiva dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del territorio, in tutte le sue componenti. Considerata l’esperienza positiva della progettualità messa in atto nella stagione estiva 2022, è intendimento di questa Regione porre in essere, anche per la stagione 2023, limitatamente alle risorse disponibili azioni che consentano di fronteggiare le annose criticità riferite al settore della tutela dell’ambiente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria



© Riproduzione riservata