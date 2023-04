Calabria, Mancuso: “Lo spirito pasquale contamini ogni impegno per un’Italia più giusta e solidale”

“In questa ricorrenza che commemora la resurrezione di Cristo, rivolgo ai calabresi gli auguri più sentiti per la Santa Pasqua, miei personali e del Consiglio regionale”. Il presidente Filippo Mancuso auspica che “lo spirito pasquale, di speranza, solidarietà e fratellanza, possa fare avanzare i processi di pace nell’Ucraina aggredita dalla Russia e nelle tante regioni del mondo, dove i diritti delle persone sono violati. Allo stesso tempo - aggiunge Mancuso - c’è da augurarsi che i sentimenti pasquali contaminino ogni impegno per un’Italia più equa e giusta, in grado di eliminare, da Nord a Sud, discriminazioni e diseguaglianze e di sostenere i soggetti fragili e più esposti alla crisi. La Calabria, in molte circostanze, ha dimostrato di avere un cuore grande, perciò - conclude il presidente Mancuso - non dubito che, unendo gli sforzi di tutti per il bene comune, sapremo rinforzare la coesione sociale e confrontarci, con il resto del Paese e con l’Europa, attingendo all’imponente patrimonio di civiltà e cultura della nostra terra, mettendo in campo un protagonismo dinamico, generoso e propositivo”.

