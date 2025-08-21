Agnese Indriolo, 17enne di S. Agata di Militello con radici calabresi, al debutto discografico con “Sabbia e Fuoco” VIDEO

Diciassette anni, un banco al Liceo classico di Sant’Agata di Militello e una grande passione per la musica: così si presenta Agnese Indriolo, giovane cantautrice che con il singolo “Sabbia e Fuoco” firma il suo debutto discografico. Un talento che nasce nella provincia messinese, ma che porta con sé anche le radici calabresi materne, condensando nel timbro vocale l’energia e la dolcezza di due terre affini e ricche di suggestioni.

Il brano

Disponibile sulle principali piattaforme digitali, il singolo dura 2’58’’ ed è frutto della penna di Agnese per il testo, con la parte musicale composta insieme a Giuseppe Denaro e ai fratelli Fabiano e Massimo Galfano. “Sabbia e Fuoco” è un pop fresco e immediato, pensato per essere cantato e ballato: immagini d’estate, promesse tra le vie cittadine, balli in riva al mare e la fiamma di emozioni che non si spengono. Il tutto accompagnato da un official video già online sul canale YouTube dell’artista, che ne amplifica l’immaginario urbano e solare.