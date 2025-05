Il cantautore calabrese Gianfranco Mileto al fianco delle donne con "La colpa non è sua"

Gianfranco Mileto torna sulla scia musicale con un brano dedicato a quelle donne che si annullano in nome di un sentimento che troppo spesso scambiano per amore, invece è soltanto pura ossessione. Donne uccise soltanto per aver espresso un pensiero, fatto una scelta diversa da quella del loro uomo. Il brano dal titolo "La colpa non è sua" realizzato con il maestro Andrea Tosi, che ne ha curato la composizione e l’arrangiamento musicale, vede la collaborazione con il chitarrista Oscar Bauer.

BIOGRAFIA

Gianfranco Mileto nato a Polistena nel 1981, cantautore, presentatore televisivo e documentarista, inizia la sua carriera musicale come corista nella Basilica di San Pietro e nel giugno del 2000 partecipa al "47 Congresso Eucaristico Internazionale", trasmesso in diretta mondovisione su Rai2. Partecipa a numerose opere liriche rappresentate nei più celebri teatri di Roma e con queste compie tournée internazionali. Successivamente diventa cantautore scrive le canzoni "Perché ti cerco", “Ti saprò trovare" e "I pensieri dei ragazzi” canzone che dà il titolo ad un programma televisivo da lui ideato, che indaga sul sentire dei giovani. Incide il suo primo EP dal titolo "Ti saprò trovare", collabora con il maestro Umberto Scipione, edito dalla casa editrice Terre Sommerse. Dal 1999 partecipa a numerose trasmissioni televisive Mediaset e Rai in qualità di cantante e attore. Nel 2013 scrive il brano "Un giorno d'estate" dedicato al suo incontro con Papa Francesco. Nel 2023 scrive, con il M° Andrea Tosi, la canzone “La colpa non è sua”, un contributo alla sensibilizzazione del tema della violenza nei confronti delle donne. Il video musicale è stato presentato all’interno della conferenza organizzata in occasione della Festa della donna nella Sala dei Mosaici del Comando Militare della Capitale.