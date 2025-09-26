Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Meteo / Allerta gialla in parte della Calabria per domani: rischio temporali e forti raffiche di vento

La Protezione civile regionale ha diramato per domani, sabato 27 settembre, un’allerta meteo gialla che riguarda buona parte del territorio calabrese. Le previsioni indicano piogge sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi.

I temporali potranno essere accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento che interesseranno soprattutto le aree costiere.

Secondo il bollettino ufficiale:

Zona 1 (Alto Tirreno Cosentino), Zona 2 (Media Calabria tirrenica) e Zona 3 (Basso Tirreno Cosentino e Reggino tirrenico) → livello di criticità verde, senza particolari rischi segnalati.

Zona 4 (Versante Tirrenico Meridionale e Aspromonte) e Zona 8 (Versante Ionico Meridionale e Locride) → allerta gialla, con possibili temporali di forte intensità lungo la fascia costiera.

Zona 5 (Sila e Presila Crotonese e Catanzarese) → verde, con fenomeni più attenuati.

Zona 6 (Alto Ionio Cosentino) e Zona 7 (Basso Ionio Crotonese e Catanzarese) → allerta gialla, rischio di piogge abbondanti e venti forti.

