Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla in Calabria

Il maltempo che ha colpito già duramente alcune regioni del Centro-Nord con temporali e locali nubifragi, giovedì raggiungerà le regioni meridionali e in particolare Campania, Basilicata e Calabria. Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con il Centro Funzionale Multirischi dell’ArpaCal, ha emesso un messaggio di allerta unificato che prevede allerta gialla su tutti i settori della regione.

Le previsioni del tempo infatti segnalano condizioni meteo in graduale peggioramento tra la serata di oggi e la notte, con arrivo di piogge sparse e locali temporali, specie sul versante tirrenico. Per domani si prevede al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e qualche temporale sulla Calabria Tirrenica. Al pomeriggio tempo in graduale miglioramento salvo residui fenomeni. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo.

Espansione dell’alta pressione invece all’inizio della prossima settimana con condizioni meteo che si faranno più stabili su gran parte della Penisola, rialzo termico con temperature di qualche grado sopra media.