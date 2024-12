Meteo, allerta gialla in Calabria. Piogge e temporali sul Tirreno, arrivano freddo e neve in montagna

Farà freddo in questo fine settimana . Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’Italia si trova in queste ore in una fase di stabilità grazie all’espansione verso est di un robusto campo di alta pressione posizionato tra Atlantico e Penisola Iberica.

Allerta gialla in Calabria

La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta gialla su tutta la regione per domani domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata. Sono previsti venti forti e il cielo sarà nuvoloso sul versante tirrenico soprattutto dove sono previsti temporali e piogge nelle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo. Sul versante ionico nuvolosità variabile con piogge non intense. Dal pomeriggio previsto l'arrivo di aria più fredda di origine artica che provocherà un abbassamento delle temperature favorendo il ritorno della neve in montagna, oltre i 1200-1300 metri su Pollino e Sila, oltre i 1400/150 metri in Aspromonte.

Previsioni meteo per oggi

- Al Nord: Nel pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse e neve a quote medie sui rilievi. In serata e nella notte tempo in generale peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve fino a quote collinari.

- Al Centro: Nel pomeriggio nuvolosità in lieve aumento con qualche pioggia sulla Toscana. Tra la serata e la notte atteso intenso peggioramento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali anche intensi sul versante tirrenico, neve in Appennino oltre i 1400-1700 metri.

- Al Sud e sulle Isole: Nel pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge e temporali sulla Campania e sulle Isole Maggiori, neve fino ai 1200-1400 metri sui rilievi della Sardegna.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Centro.