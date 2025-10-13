Calabria, frena l'industria e cresce l’export: l'economia trainata dalle Pmi

C’è un rumore che non si sente, ma si avverte: è quello del rallentamento industriale che mese dopo mese scava un solco profondo. Ad agosto, secondo l’Istat, la produzione industriale nazionale è calata del 2,4% rispetto a luglio, e del 2,7% su base annua. Ma in Calabria, ogni scossa congiunturale rischia di diventare una crepa strutturale. Le imprese calabresi, piccole, isolate e poco capitalizzate, avvertono il gelo prima delle altre. Nei primi sei mesi del 2024, le ore di cassa integrazione autorizzate sono aumentate del 33,8% rispetto al 2023. Il motore gira ancora, ma spesso si spegne. A peggiorare lo scenario ci pensano i dazi americani, il rallentamento tedesco, le crisi geopolitiche. Se al Nord si parla di tenuta, qui si parla di resistenza. E il Pnrr, pur sostenendo investimenti e occupazione, resta un argine provvisorio. «Serve una strategia industriale vera», avverte Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi. «L’Italia non può vivere di piani eccezionali. E la Calabria, meno di tutte». Bankitalia segnala una lieve crescita di fatturato e occupazione, ma l’equilibrio è precario. Senza innovazione, filiere locali e visione industriale, il rischio è la regressione. O peggio, l’abbandono.

