La Fiavet: «Nel 2025 è in crescita il flusso di turisti in Calabria»

«Quest’estate il flusso di turisti in Calabria ha avuto una crescita rilevante rispetto all'anno precedente». A sostenerlo è il presidente di Fiavet Calabria Confcommercio, Gianluca Marcello, tracciando un primo bilancio, anche se per una valutazione più attendibile si dovrà attendere la fine del 2025.

A tal proposito, la regione ha registrato 1.024.196 arrivi e 4.347.992 presenze, con un +7,5% negli arrivi e +6,2% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

