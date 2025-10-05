Calabresi insoddisfatti del lavoro e preoccupati per il proprio futuro

La carenza di occupazione e la qualità di quella esistente si ripercuotono, ovviamente, sul livello di apprezzamento che i lavoratori hanno della propria professione. In Calabria il livello di soddisfazione è tra i più bassi sotto molti punti di vista. A dare una lettura su scala nazionale, con le peculiarità dei singoli territori, è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha elaborato un’indagine Bes-Istat condotta nel 2023. A scanso di equivoci, le aree geografiche con il più elevato livello di soddisfazione lavorativa sono tutte all’estremo Nord: Aosta, Trento e Bolzano. In totale 12,2 milioni di italiani occupati hanno dichiarato di “amare” il proprio lavoro, il 51,7% del totale degli occupati.

