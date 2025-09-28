Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Economia / Il Mit: 49 milioni per rifare le strade. Province e Metro City i beneficiari

Il Mit: 49 milioni per rifare le strade. Province e Metro City i beneficiari

Il provvedimento del Ministero arriva proprio a ridosso della scadenza elettorale del 5 e 6 ottobre. I leghisti plaudono a Salvini e parlano di «attenzione concreta verso i reali bisogni del Mezzogiorno»

La tempistica desta qualche interrogativo - appena un giorno prima delle elezioni nelle Marche, ad una settimana da quelle in Calabria e mentre stanno per entrare nel vivo le contese in Campania, Puglia e Veneto - anche se non cambia la sostanza del provvedimento: il Ministero delle Infrastrutture ha destinato in Calabria 49 milioni per il rifacimento delle strade ricadenti sotto la competenza delle Province. In particolare, le risorse assegnate tra il Pollino e lo Stretto sono state così distribuite: 10.755.950,78 euro alla Provincia di Catanzaro; 17.244.900,11 a quella di Cosenza; 4.995.561,02 a quella di Crotone; 11.461.179,20 alla Città metropolitana di Reggio Calabria e 5.200.718,46 a quella di Vibo Valentia. «Si tratta di fondi - è detto in un comunicato del Mit - che saranno utilizzabili dalle Province nell'ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal Nord al Sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini».
