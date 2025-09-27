I fondi ci sono, le capacità no. Pnrr della Calabria fermo nelle sabbie mobili

Un grande mosaico di progettualità. Arcipelaghi di resilienza per ripartire. Ma gli approdi, tuttavia, restano lontani, in mezzo ai ritardi che s’accumulano, soprattutto al Sud. L’attuazione del Pnrr avrebbe dovuto rappresentare, in linea teorica, l’occasione per una trasformazione strutturale. E, invece, il bilancio che affiora dal report curato dal servizio Stato Sociale della Uil, sotto la direzione del segretario confederale Santo Biondo, definisce una realtà diversa nelle viscere dell’Italia. La promessa di resilienza cede il passo all’inerzia operativa, e, di conseguenza, la distanza tra annunci e risultati si dilata.

